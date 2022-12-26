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За розгін "Студентського Майдану" судитимуть Сівковича

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 грудня 2022, 11:00
Володимир Сівкович. Фото: podrobnosti.ua

До суду скерували обвинувальний акт відносно колишнього заступника секретаря РНБО України Володимира Сівковича за організацію розгону "Студентського Майдану" в листопаді 2013 року.

Джерело: пресслужба ДБР, Офіс генпрокурора

Дослівно ДБР: "Працівники Бюро встановили, що колишній працівник КДБ СРСР за завданням своїх кураторів пішов працювати до органів державної влади України. З часом Володимир Сівкович став заступником секретаря РНБОУ та отримав до дня Незалежності України у 2013 році військове звання генерал-майора запасу.

Вже через три місяці за його безпосередньої участі відбулася організація побиття учасників однієї з перших акцій протесту молоді за євроінтеграційний курс нашої держави.

Наразі він є одним з очільників антиукраїнського руху, створеного спецслужбами РФ. Це теж не залишиться поза увагою нашого слідства та правосуддя".

Деталі: За даними ДБР, Сівкович, за завданням Віктора Януковича та Андрія Клюєва дав вказівку, а начальник головного управління столичної міліції дав наказ - в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року щодо насильного розгону мирної акції протесту – "Студентського Майдану" в центрі Києва.

У ході термінової нічної наради у кабінеті начальника ГУ столичної міліції під керівництвом заступника секретаря РНБОУ було віддано свідомо злочинний наказ.

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Він зокрема передбачав залучення спецпідрозділу "Беркут" для застосування сили до мітингувальників. "Зачистка" Майдану Незалежності від патріотичної молоді мала відбуватись під приводом забезпечення, нібито, встановлення новорічної ялинки.

Тодішні "правоохоронці" заподіяли тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 55 громадянам, вчиненили насильницькі дії, які завдали фізичного болю, ще понад 30 потерпілим, зазначають в ОГП.

Крім того, в ході виконання організованих ексвисокопосадовцем злочинних дій, співробітники міліції із перевищенням влади та застосуванням заходів фізичного впливу, затримали 35 учасників мітингу.

Їх було доставлено до органів внутрішніх справ для притягнення до адміністративної відповідальності за сфальсифікованими правоохоронцями документами про нібито вчинення ними порушення громадського порядку та спротив працівникам міліції.

Правосуддям надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо нього, оскільки підозрюваний утік і переховується на території РФ – держави-агресора, агентом якої він був в Україні і на яку працював.

Суд заочно арештував Сівковича.

В Офісі генпрокурора зазначають, що за вчинення злочинів, пов’язаних з подіями 30 листопада 2013 року в Києві, до кримінальної відповідальності притягнуто загалом 47 осіб. З них – 6 високопосадовців, у тому числі експрезидент України та міністр внутрішніх справ, секретар РНБО, а також 41 правоохоронець.

Впродовж 2017 – 2022 років до суду передано 26 обвинувальних актів щодо 38 осіб. Наразі справи стосовно 33 осіб розглядаються судами м. Києва.

Теми: ЄвромайданДБРОфіс генпрокурора
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