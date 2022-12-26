За разгон "Студенческого Майдана" будут судить Сивковича

В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего заместителя секретаря СНБО Украины Владимира Сивковича за организацию разгона "Студенческого Майдана" в ноябре 2013 года.

Источник: пресс-служба ГБР, Офис генпрокурора

Дословно ГБР: "Работники Бюро установили, что бывший работник КГБ СССР по заданию своих кураторов пошел работать в органы государственной власти Украины. Со временем Владимир Сивкович стал заместителем секретаря СНБОУ и получил ко дню Независимости Украины в 2013 году воинское звание генерал-майора запаса.

Уже через три месяца при его непосредственном участии состоялась организация избиения участников одной из первых акций протеста молодежи за евроинтеграционный курс нашего государства.

Сейчас он является одним из руководителей антиукраинского движения, созданного спецслужбами РФ. Это тоже не останется без внимания нашего следствия и правосудия".

Детали: По данным ГБР, Сивкович, по заданию Виктора Януковича и Андрея Клюева дал указание, а начальник главного управления столичной милиции дал приказ - в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года о насильственном разгоне мирной акции протеста - "Студенческого Майдана" в центре Киева.

В ходе срочного ночного совещания в кабинете начальника ГУ столичной милиции под руководством заместителя секретаря СНБОУ был отдан заведомо преступный приказ.

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Он в частности предусматривал привлечение спецподразделения "Беркут" для применения силы к митингующим. "Зачистка" Майдана Независимости от патриотической молодежи должна была происходить под предлогом обеспечения, якобы, установления новогодней елки.

Тогдашние "правоохранители" нанесли телесные повреждения различной степени тяжести 55 гражданам, совершили насильственные действия, которые нанесли физическую боль, еще более 30 пострадавшим, отмечают в ОГП.

Кроме того, в ходе выполнения организованных экс-чиновником преступных действий, сотрудники милиции с превышением власти и применением мер физического воздействия, задержали 35 участников митинга.

Они были доставлены в органы внутренних дел для привлечения к административной ответственности по сфальсифицированным правоохранителями документам о якобы совершении ими нарушения общественного порядка и сопротивление работникам милиции.

Правосудием предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении него, поскольку подозреваемый сбежал и скрывается на территории РФ - государства-агрессора, агентом которого он был в Украине и на которого работал.

Суд заочно арестовал Сивковича.

В Офисе генпрокурора отмечают, что за совершение преступлений, связанных с событиями 30 ноября 2013 года в Киеве, к уголовной ответственности привлечены в целом 47 человек. Из них - 6 высокопоставленных чиновников, в том числе экс-президент Украины и министр внутренних дел, секретарь СНБО, а также 41 правоохранитель.

В течение 2017 - 2022 годов в суд передано 26 обвинительных актов в отношении 38 человек. Сейчас дела в отношении 33 человек рассматриваются судами г. Киева.