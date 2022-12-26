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Німці не вірять у завершення війни в 2023 році і підтримують переговори з РФ - опитування

"Європейська правда"Понеділок, 26 грудня 2022, 11:20

Більшість жителів Німеччини (57 відсотків) не вірять у завершення війни Росії проти України у 2023 році.

Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки YouGov, пише "Європейська правда" із посиланням на DW.

27 відсотків респондентів очікують закінчення війни протягом наступного року, а 19 відсотків не змогли відповісти.

При цьому 55 відсотків опитаних виступають за негайний діалог Києва та Москви, проте 27 відсотків вважають, що час для переговорів про мир ще не настав.

Половина респондентів переконані, що Україна після війни має повернути собі всі території, захоплені РФ із 2014 року.

Водночас 29 відсотків вважають, що анексований Росією Крим має бути під контролем Москви, ще 9 відсотків поділяють подібну точку зору щодо українських територій, захоплених у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що значна частина громадян Німеччини проти постачання Україні основних бойових танків Leopard 2.

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Україна вже не перший місяць вимагає від Німеччини танків Leopard 2. Уряд Німеччини не бажає постачати Leopard і Marder Україні до тих пір, поки такі танки не будуть надані іншими партнерами. Канцлер Олаф Шольц неодноразово наголошував, що в цьому питанні не буде жодних національних ініціатив.

Теми: війнаНімеччина
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