Немцы не верят в завершение войны в 2023 году и поддерживают переговоры с РФ - опрос

Большинство жителей Германии (57 процентов) не верят в завершение войны России против Украины в 2023 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения YouGov, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

27 процентов респондентов ожидают окончания войны в течение следующего года, а 19 процентов затруднились ответить.

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При этом 55 процентов опрошенных выступают за немедленный диалог Киева и Москвы, однако 27 процентов считают, что время для переговоров о мире еще не пришло.

Половина респондентов убеждены, что Украина после войны должна вернуть себе все территории, захваченные РФ с 2014 года.

В то же время 29 процентов считают, что аннексированный Россией Крым должен быть под контролем Москвы, еще 9 процентов разделяют подобную точку зрения относительно украинских территорий, захваченных в 2022 году.

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Ранее сообщалось, что значительная часть граждан Германии против поставки Украине основных боевых танков Leopard 2.