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FT: Суровікін зменшив шанси ЗСУ на контрнаступ узимку, але прорив можливий

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 26 грудня 2022, 11:39
СУРОВІКІН, РИА НОВОСТИ

Командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін наказав військовим РФ відступити з Херсона та посилив фронт новобранцями, щоб у тому числі зменшити вірогідність успішного контрнаступу ЗСУ узимку. Однак прорив можливий.

Джерело: Financial Times

Деталі: FT повідомляє, що Суровікін посилив фронт новобранцями чисельністю близько 300 тисяч солдатів, а також організував "успішний відступ" з Херсона.

Дослівно: "Ці сильніші оборонні позиції зменшують шанси на успіх українського зимового контрнаступу, який переріже сухопутний міст, що проходить уздовж узбережжя Азовського моря і з'єднує Росію з Кримом, хоча прорив все ще розглядається західними військовими аналітиками як можливий". 

Більше деталей: Крім того, FT, посилаючись на західного радника з питань оборони, повідомляє, що бойовий дух і рішучість українських захисників  все ще незрівнянно вищі, ніж у росіян. Водночас українські військові зазнають високих втрат, а деякі підрозділи "страждають від сильної втоми, їм потрібно більше зброї та боєприпасів".

FT також наводить слова колишнього бригадного генерала британської армії Бена Баррі, що російські танки, безпілотники та велика кількість людей "нічого не варті, якщо розвідка, керівництво – неадекватні".

Теми: контрнаступЗМІвійнадеокупація
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