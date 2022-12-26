FT: Суровикин уменьшил шансы ВСУ на контрнаступление зимой, но прорыв возможен

Командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин приказал военным РФ отступить из оккупированного Херсона и усилил фронт новобранцами, чтобы в том числе уменьшить вероятность успешного контрнаступления ВСУ зимой, однако прорыв возможен.

Источник: Financial Times

Детали: FT сообщает, что Суровикин усилил фронт новобранцами численностью около 300 тысяч солдат, а также организовал "успешное отступление" из Херсона.

Дословно: "Эти сильные оборонительные позиции уменьшают шансы на успех украинского зимнего контрнаступления, которое перережет сухопутный мост, проходящий вдоль побережья Азовского моря и соединяющий Россию с Крымом, хотя прорыв все еще рассматривается западными военными аналитиками как возможный".

Больше деталей: Кроме того, FT, ссылаясь на западного советника по вопросам обороны, сообщает, что боевой дух и решимость украинских защитников все еще несравненно выше, чем у россиян. В то же время украинские военные несут высокие потери, а некоторые подразделения "страдают от сильной усталости, и им нужно больше оружия и боеприпасов".

FT также приводит слова бывшего бригадного генерала британской армии Бена Барри, что российские танки, беспилотники и большое количество людей "ничего не стоят, если разведка, руководство – неадекватные".