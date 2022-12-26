Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі розповіли про плани Путіна до кінця року

Ірина БалачукПонеділок, 26 грудня 2022, 12:08
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Президент Росії до кінця року планує поспілкуватися з главою КНР Сі Цзіньпіном, а ось на зустріч із лідерами Азербайджану і Вірменії 26-27 грудня в Петербурзі не прийде, і на Кабмін теж. 

Джерело: російське видання "Медуза", російські пропагандистські ЗМІ "РБК" і "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Деталі: Повідомляється, що контакт Путіна з Сі готується, але про формат поки невідомо.

Також Пєсков розповів, що російський диктатор не планує вітати з Новим роком президента США Джо Байдена і не планує відвідувати підсумкове засідання Кабміну 28 грудня.

У новому році, за словами Пєскова, Путін на Різдво традиційно відвідає богослужіння.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПутінБайденКитай
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В окупованій Макіївці розстріляли сім'ю з 8 осіб – наймолодшому був 1 рік

Маск відповів на "пророцтва" Медведєва: Вражаюча необізнаність

відео Намісник Лаври просить Зеленського не забирати головні храми в УПЦ МП і не диктувати, коли Різдво

До кінця року росіяни хочуть вийти на адмінмежу Донецької області – Маляр

Ексголову СБУ Якименка окупанти поставили на чолі "спецслужби" на Херсонщині – ЗМІ

Зеленський про енергетику: Готуємося до наступного року, не лише до зимових місяців

Усі новини...
Путін
Путін досі розповідає казки, що 99,9% росіян "готові все покласти в інтересах батьківщини"
Путін бравував, що ситуація з війною в Україні "не така вже й небезпечна" для РФ
Путін уже програв війну, як Гітлер у 1943 – віцепрезидент Єврокомісії
Останні новини
10:47
Лавров пожалівся, що у США "погрожують" вбити Путіна
10:46
У Бундестазі назвали тривожно недалекоглядною відмову уряду Шольца надати Україні танки
10:44
В окупованій Макіївці розстріляли сім'ю з 8 осіб – наймолодшому був 1 рік
10:23
Британська розвідка: РФ перекинула до Білорусі частину сил зі складу гвардійської танкової армії
10:15
Вчені з’ясували, у якому віці люди найменше сплять
10:09
Росія за добу обстріляла 6 областей, ЗСУ мають успіхи на Луганщині – ОВА
09:46
Підсумки воєнного року: український спротив, переродження Зеленського, знищення олігархів
09:41
Маск відповів на "пророцтва" Медведєва: Вражаюча необізнаність
09:41
Нові податки, тарифи, пенсії та нові правила для обмінників – що змінюється з 1 січня
09:26
фотоРФ вночі поливала "Градами" Нікопольщину: пошкоджені газогони та електромережа
Усі новини...