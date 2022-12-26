У Кремлі розповіли про плани Путіна до кінця року

Президент Росії до кінця року планує поспілкуватися з главою КНР Сі Цзіньпіном, а ось на зустріч із лідерами Азербайджану і Вірменії 26-27 грудня в Петербурзі не прийде, і на Кабмін теж.

Джерело: російське видання "Медуза", російські пропагандистські ЗМІ "РБК" і "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Деталі: Повідомляється, що контакт Путіна з Сі готується, але про формат поки невідомо.

Також Пєсков розповів, що російський диктатор не планує вітати з Новим роком президента США Джо Байдена і не планує відвідувати підсумкове засідання Кабміну 28 грудня.

У новому році, за словами Пєскова, Путін на Різдво традиційно відвідає богослужіння.