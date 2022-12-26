В Кремле рассказали о планах Путина до конца года

Президент России до конца года планирует пообщаться с главой КНР Си Цзиньпином, а вот на встречу с лидерами Азербайджана и Армении 26-27 декабря в Петербурге не придет, и на Кабмин тоже.

Источник: российское издание "Медуза", российские пропагандистские СМИ "РБК" и "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова



Детали: Сообщается, что контакт Путина с Си готовится, но о формате пока неизвестно.

Также Песков рассказал, что российский диктатор не планирует поздравлять с Новым годом президента США Джо Байдена и не планирует посещать итоговое заседание Кабмина 28 декабря.

В новом году, по словам Пескова, Путин в Рождество традиционно посетит богослужение.