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Швеція замовила у США додаткові ракети для систем Patriot

"Європейська правда"Понеділок, 26 грудня 2022, 11:33

Шведське управління оборонних матеріалів замовило у США ще один комплект ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

Швеція раніше запросила систему Patriot, відому у країні як Air Defence System 103, у листопаді 2017 року і досягла угоди про закупівлю з урядом США у 2018 році.

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Цього місяця було завершено останню з чотирьох поставок батарей Patriot, що ознаменувало закінчення першої частини угоди.

Тепер, після завершення останньої поставки, Швеція розмістила ще одне замовлення.

"Patriot був розроблений для ураження гелікоптерів, літаків, балістичних і крилатих ракет - практично всіх повітряних цілей", - сказав Крістер Меллгрен, керівник проекту з системи ППО.

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"Я не можу назвати кількість ракет, які ми замовили, але вона перебуває в межах ліміту, затвердженого американським Конгресом", - додав він.

За даними Управління оборонних матеріалів, перша частина угоди обійшлася в 9-10 мільярдів крон, а загалом шведські збройні сили виділили на угоду близько 3,2 мільярда доларів.

Самі ракети є найдорожчою частиною системи Patriot. Уряд США раніше дозволив Швеції придбати до 300 ракет, але невідомо, скільки вже було замовлено.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Згодом у Сполучених Штатах розкрили більш детальний вміст зазначеного пакета військової допомоги.

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Теми: ШвеціяСША
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