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Швеция заказала у США дополнительные ракеты для систем Patriot

"Европейская правда"Понедельник, 26 декабря 2022, 12:33

Шведское управление оборонных материалов заказало у США еще один комплект ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

Швеция ранее запросила систему Patriot, известную в Швеции как Air Defence System 103, в ноябре 2017 года и достигла соглашения о закупке с правительством США в 2018 году.

В этом месяце была завершена последняя из четырех поставок батарей Patriot, что ознаменовало окончание первой части сделки.

Теперь, после завершения последней поставки, Швеция разместила еще один заказ.

"Patriot был разработан для поражения вертолетов, самолетов, баллистических и крылатых ракет - практически всех воздушных целей", - сказал Кристер Меллгрен, руководитель проекта по системе ПВО.

"Я не могу назвать количество ракет, которые мы заказали, но оно находится в пределах лимита, утвержденного американским Конгрессом", - добавил он.

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По данным Управления оборонных материалов, первая часть сделки обошлась в 9-10 миллиардов крон, а всего шведские вооруженные силы выделили на сделку около 3,2 миллиарда долларов.

Сами ракеты являются самой дорогой частью системы Patriot. Правительство США ранее разрешило Швеции приобрести до 300 ракет, но неизвестно, сколько уже было заказано.

Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Впоследствии в Соединенных Штатах раскрыли более детальное содержание указанного пакета военной помощи.

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Темы: ШвецияСША
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