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СБУ затримала зрадника, який допомагав військовим РФ красти людей з Київщини

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 26 грудня 2022, 11:56
СБУ затримала зрадника, який допомагав військовим РФ красти людей з Київщини
Фото пресслужби СБУ

Служба безпеки України затримала жителя Київщини, який під час окупації регіону "зливав" росіянам адреси учасників руху опору. В подальшому військові РФ викрадали цих людей та вивозили до Росії.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Київської обласної прокуратури, пресслужба Офісу генерального прокурора

Деталі: Житель села Глібівка під час окупації Вишгородського району підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу. За інформацією слідства, він "зливав" адреси проживання місцевих жителів, що потенційно могли входити до руху опору, у тому числі колишніх учасників антитерористичної операції на сході.

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За його "наводкою" військові РФ заходили до помешкань українських патріотів та викрадали їх. Потерпілих катували і примусово вивозили до Росії.

Зокрема, прокуратура повідомляє, що зрадник надав інформацію щодо наявності зброї у мешканця села, якого у подальшому окупанти незаконно позбавили волі та вивезли на територію РФ, де той перебуває понині. Під час "нальоту" зловмисник чинив фізичне насильство та погрожував дружині потерпілого вбивством.

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Також чоловік розграбовував оселі громадян під виглядом "сприяння матеріально-технічному забезпеченню окупаційних угруповань РФ". Таким чином він "конфіскував" мікроавтобус у мешканця селища. Також підозрюваний організовував роздачу гуманітарного вантажу та продовольства від російських військових жителям котеджного містечка.

Від військовослужбовців збройних сил РФ він отримав дозвіл на пересування населеним пунктом, позначивши свій автомобіль символом "V", що дало змогу безперешкодно проїжджати ворожі блокпости.

Після звільнення Київщини зрадник намагався переховуватись на території регіону, однак був затриманий СБУ. Під час обшуків в його помешканні знайшли продуктові набори виробництва РФ та мобільні телефони з контактами росіян.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Запобіжний захід – тримання під вартою.

Теми: Київська областьокупаціяСБУ
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