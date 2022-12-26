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СБУ задержала предателя, который помогал военным РФ красть людей из Киевской области

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 26 декабря 2022, 12:56
Фото пресслужби СБУ

Служба безопасности Украины задержала жителя Киевщины, который во время оккупации региона "сливал" россиянам адреса участников движения сопротивления, которых в дальнейшем похищали и вывозили в РФ.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Киевской областной прокуратуры, пресс-служба Офиса генерального прокурора

Детали: Житель села Глебовка во время оккупации Вышгородского района поддержал российских оккупантов и предложил им свою помощь. По информации следствия, он "сливал" оккупантам адреса проживания местных жителей, которые потенциально могли входить в движение сопротивления, в том числе бывших участников антитеррористической операции на востоке.

По его "наводке" военные РФ заходили в дома украинских патриотов и похищали их. Пострадавших пытали и принудительно вывозили в Россию.

В частности, прокуратура сообщает, что предатель предоставил информацию о наличии оружия у жителя села, которого в дальнейшем оккупанты незаконно лишили свободы и вывезли на территорию РФ, где тот находится поныне. Во время "налета" злоумышленник оказывал физическое насилие и угрожал жене потерпевшего убийством.

Также мужчина разграблял дома под видом "содействия" материально-техническому обеспечению оккупационных группировок РФ". Таким образом он "конфисковал" микроавтобус у жителя поселка.  Также подозреваемый организовывал раздачу гуманитарного груза и продовольствия от российских военных жителям коттеджного городка.

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От военнослужащих вооруженных сил РФ он получил разрешение на передвижение по населенному пункту, обозначив свой автомобиль символом "V", это позволило ему беспрепятственно проезжать вражеские блокпосты.

После освобождения Киевщины предатель пытался скрываться на территории региона, однако был задержан СБУ. Во время обысков в его доме нашли продуктовые наборы производства РФ и мобильные телефоны с контактами россиян.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Мера пресечения - содержание под стражей.

Темы: Киевская областьоккупацияСБУ
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