Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція нагадує, що салюти і феєрферки – під забороною

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 грудня 2022, 13:10
колаж УП

Правоохоронці нагадують, що використання піротехнічних виробів у період свят – заборонене.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Пряма мова: ".. на мою думку, цього року було і так достатньо вибухів та пострілів. Не розумію, кому ще не вистачило…

У більшості областей України обласні військові адміністрації ухвалили рішення про заборону використання піротехнічних виробів. У Києві — також заборонено. Думаю, що найближчими днями заборона діятиме по всіх областях".

Деталі: Білошицький нагадує і про відповідальність за кількома статтях Кодексу про адміністративні правопорушення.

Також він нагадав, що комендантська година не скасована в жодному регіоні й вона діє в тих самих часових рамках, що і раніше. У новорічну ніч також.

Пряма мова: "Давайте будемо більш відповідальними, не тільки через закон, а ще й через повагу до інших. Багато кого ці петарди чи салюти можуть сильно налякати, як мінімум. Не кажучи вже про все інше. Тому, реагувати будемо відповідно.

ВІДЕО ДНЯ

Ми всі обов’язково запустимо салюти, коли настане час. Час Перемоги!".

Теми: поліціявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В окупованій Макіївці розстріляли сім'ю з 8 осіб – наймолодшому був 1 рік

Маск відповів на "пророцтва" Медведєва: Вражаюча необізнаність

відео Намісник Лаври просить Зеленського не забирати головні храми в УПЦ МП і не диктувати, коли Різдво

До кінця року росіяни хочуть вийти на адмінмежу Донецької області – Маляр

Ексголову СБУ Якименка окупанти поставили на чолі "спецслужби" на Херсонщині

Зеленський про енергетику: Готуємося до наступного року, не лише до зимових місяців

Усі новини...
поліція
У новорічну ніч діятиме комендантська година – поліція
У Берліні поліцейські водолази обшукали канал у справі "пограбування століття" у Дрездені
Викрито схему заволодіння коштами, виділеними на будівництво метро у Києві – поліція
Останні новини
12:39
Київська консерваторія відмовилася прибрати Чайковського зі своєї назви
12:37
Сбербанк через санкції закриває свій офіс в ОАЕ: планує відкрити філіал у Китаї
12:21
Переможці конкурсів з української мови отримуватимуть річну президентську стипендію
12:17
Головний дипломат ЄС вважає, що в Кремлі почули реакцію світу на ядерний шантаж
12:06
Боррель: Санкції проти Росії працюють, хоча самі по собі не зупинять війну
12:03
Дефіцит в енергосистемі дещо скоротився, всі області мають ліміти споживання
11:49
Глава МЗС Італії сумнівається в готовності Путіна до переговорів
11:48
Під Москвою затримали 8 мобілізованих: втекли зі зброєю з-під Луганська – росЗМІ
11:46
З 1 січня "Укрпошта" знижує вартість прискореної доставки у Польщу на 75%
11:40
ISW: Путін не пропонував переговори з Україною, це блеф для Заходу
Усі новини...