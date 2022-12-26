Поліція нагадує, що салюти і феєрферки – під забороною

Правоохоронці нагадують, що використання піротехнічних виробів у період свят – заборонене.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Пряма мова: ".. на мою думку, цього року було і так достатньо вибухів та пострілів. Не розумію, кому ще не вистачило…

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У більшості областей України обласні військові адміністрації ухвалили рішення про заборону використання піротехнічних виробів. У Києві — також заборонено. Думаю, що найближчими днями заборона діятиме по всіх областях".

Деталі: Білошицький нагадує і про відповідальність за кількома статтях Кодексу про адміністративні правопорушення.

Також він нагадав, що комендантська година не скасована в жодному регіоні й вона діє в тих самих часових рамках, що і раніше. У новорічну ніч також.

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Пряма мова: "Давайте будемо більш відповідальними, не тільки через закон, а ще й через повагу до інших. Багато кого ці петарди чи салюти можуть сильно налякати, як мінімум. Не кажучи вже про все інше. Тому, реагувати будемо відповідно.

Ми всі обов’язково запустимо салюти, коли настане час. Час Перемоги!".