Полиция напоминает, что салюты и фейерферки – под запретом

Правоохранители напоминают, что использование пиротехнических изделий в период праздников - запрещено.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook

Прямая речь: "...по моему мнению, в этом году было и так достаточно взрывов и выстрелов. Не понимаю, кому еще не хватило...

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В большинстве областей Украины областные военные администрации приняли решение о запрете использования пиротехнических изделий. В Киеве - также запрещено. Думаю, что в ближайшие дни запрет будет действовать по всем областям".

Детали: Билошицкий напоминает и об ответственности по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Также он напомнил, что комендантский час не отменен ни в одном регионе и он действует в тех же временных рамках, что и раньше. В новогоднюю ночь также.

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Прямая речь: "Давайте будем более ответственными, не только из-за закона, но и из-за уважения к другим. Многих эти петарды или салюты могут сильно напугать, как минимум. Не говоря уже обо всем остальном. Поэтому, реагировать будем соответственно.

Мы все обязательно запустим салюты, когда наступит время. Время Победы!".