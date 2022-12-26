Полиция напоминает, что салюты и фейерферки – под запретом

Правоохранители напоминают, что использование пиротехнических изделий в период праздников - запрещено.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook

Прямая речь: "...по моему мнению, в этом году было и так достаточно взрывов и выстрелов. Не понимаю, кому еще не хватило...

В большинстве областей Украины областные военные администрации приняли решение о запрете использования пиротехнических изделий. В Киеве - также запрещено. Думаю, что в ближайшие дни запрет будет действовать по всем областям".

Детали: Билошицкий напоминает и об ответственности по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Также он напомнил, что комендантский час не отменен ни в одном регионе и он действует в тех же временных рамках, что и раньше. В новогоднюю ночь также.

Прямая речь: "Давайте будем более ответственными, не только из-за закона, но и из-за уважения к другим. Многих эти петарды или салюты могут сильно напугать, как минимум. Не говоря уже обо всем остальном. Поэтому, реагировать будем соответственно.

ВИДЕО ДНЯ

Мы все обязательно запустим салюты, когда наступит время. Время Победы!".