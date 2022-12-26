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Прем’єр Грузії вважає достатнім те, що уряд робить для підтримки України

"Європейська правда"Понеділок, 26 грудня 2022, 12:13

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає достатнім те, що офіційний Тбілісі робить для підтримки України, та сказав, що йому "неприємні" останні заяви Києва. 

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда". 

"Ми підтверджуємо підтримку територіальної цілісності України та її суверенітету… і робимо усе можливе, щоб допомогти нашим українським друзям. Ми надаємо підтримку з початку війни практично на кожній платформі", - сказав Гарібашвілі.

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Він додав, що вважає дії Російської Федерації невиправданою воєнною агресією, що підриває світовий порядок. "Ми хочемо, щоб війна закінчилася якнайшвидше, тому що вона становить загрозу не лише для України, але й архітектури безпеки Європи і безпосередньо нашого регіону", - зазначив прем’єр.

Іраклій Гарібашвілі додав, що йому "неприємні заяви, які лунають від представників української влади", але сказав, що не хоче вдаватися у деталі, тому що Україна - у скрутному становищі. 

"Я багато разів казав, і ми це підтверджуємо своєю політикою та діями, що ми поважаємо суверенітет усіх країн, але найбільше любимо власну. Тож наш головний обов’язок - захищати інтереси нашої країни", - наголосив прем’єр. 

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Також він заявив про необхідність боротися з "дезінформаційною кампанією", яка нібито ведеться проти Грузії.

Нагадаємо, раніше Гарібашвілі виключив надання Україні військової допомоги.

Теми: ГрузіявійнаУкраїна
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