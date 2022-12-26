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Прем’єр Грузії вважає достатнім те, що уряд робить для підтримки України

"Європейська правда"Понеділок, 26 грудня 2022, 13:13

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає достатнім те, що офіційний Тбілісі робить для підтримки України, та сказав, що йому "неприємні" останні заяви Києва. 

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда". 

"Ми підтверджуємо підтримку територіальної цілісності України та її суверенітету… і робимо усе можливе, щоб допомогти нашим українським друзям. Ми надаємо підтримку з початку війни практично на кожній платформі", - сказав Гарібашвілі.

Він додав, що вважає дії Російської Федерації невиправданою воєнною агресією, що підриває світовий порядок. "Ми хочемо, щоб війна закінчилася якнайшвидше, тому що вона становить загрозу не лише для України, але й архітектури безпеки Європи і безпосередньо нашого регіону", - зазначив прем’єр.

Іраклій Гарібашвілі додав, що йому "неприємні заяви, які лунають від представників української влади", але сказав, що не хоче вдаватися у деталі, тому що Україна - у скрутному становищі. 

"Я багато разів казав, і ми це підтверджуємо своєю політикою та діями, що ми поважаємо суверенітет усіх країн, але найбільше любимо власну. Тож наш головний обов’язок - захищати інтереси нашої країни", - наголосив прем’єр. 

Також він заявив про необхідність боротися з "дезінформаційною кампанією", яка нібито ведеться проти Грузії.

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Нагадаємо, раніше Гарібашвілі виключив надання Україні військової допомоги.

Теми: ГрузіявійнаУкраїна
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