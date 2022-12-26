Премьер Грузии считает достаточным то, что правительство делает для поддержки Украины

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили считает достаточным то, что официальный Тбилиси делает для поддержки Украины, и сказал, что ему "неприятны" последние заявления Киева.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

"Мы подтверждаем поддержку территориальной целостности Украины и ее суверенитета... и делаем все возможное, чтобы помочь нашим украинским друзьям. Мы оказываем поддержку с начала войны практически на каждой платформе", - сказал Гарибашвили.

Он добавил, что считает действия Российской Федерации неоправданной военной агрессией, подрывающей мировой порядок. "Мы хотим, чтобы война закончилась как можно скорее, потому что она представляет угрозу не только для Украины, но и архитектуры безопасности Европы и непосредственно нашего региона", - отметил премьер.

Ираклий Гарибашвили добавил, что ему "неприятны заявления, которые звучат от представителей украинской власти", но сказал, что не хочет вдаваться в детали, потому что Украина - в трудном положении.

"Я много раз говорил, и мы подтверждали это своей политикой и действиями, что мы, конечно, уважаем суверенитет всех стран, но больше всего любим свою страну. Поэтому наша главная обязанность – защищать интересы нашей страны", - подчеркнул премьер.

Также он заявил о необходимости бороться с "дезинформационной кампанией", которая якобы ведется против Грузии.