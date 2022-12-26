Премьер Грузии считает достаточным то, что правительство делает для поддержки Украины

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили считает достаточным то, что официальный Тбилиси делает для поддержки Украины, и сказал, что ему "неприятны" последние заявления Киева.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

"Мы подтверждаем поддержку территориальной целостности Украины и ее суверенитета... и делаем все возможное, чтобы помочь нашим украинским друзьям. Мы оказываем поддержку с начала войны практически на каждой платформе", - сказал Гарибашвили.

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Он добавил, что считает действия Российской Федерации неоправданной военной агрессией, подрывающей мировой порядок. "Мы хотим, чтобы война закончилась как можно скорее, потому что она представляет угрозу не только для Украины, но и архитектуры безопасности Европы и непосредственно нашего региона", - отметил премьер.

Ираклий Гарибашвили добавил, что ему "неприятны заявления, которые звучат от представителей украинской власти", но сказал, что не хочет вдаваться в детали, потому что Украина - в трудном положении.

"Я много раз говорил, и мы подтверждали это своей политикой и действиями, что мы, конечно, уважаем суверенитет всех стран, но больше всего любим свою страну. Поэтому наша главная обязанность – защищать интересы нашей страны", - подчеркнул премьер.

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Также он заявил о необходимости бороться с "дезинформационной кампанией", которая якобы ведется против Грузии.