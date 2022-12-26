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Росія продовжує виробляти "Іскандери" й "Калібри", але не тими темпами – Повітряні сили

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 грудня 2022, 14:07
Юрій Ігнат. фото "Армія Inform"

Росія продовжує виробляти ракети типу "Іскандер", "Калібр" і Х-101, але не такими темпами, щоб здійснювати масовані атаки часто.

Джерело: спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Промисловість, на жаль, працює. Ті ж самі "Іскандери" і "Калібри", і Х-101, а це ті ракети, які в основному загрожують на великих відстанях і є високоточною зброєю, власне, промисловість на ці ракети ще працює.

Так, вони не можуть виготовляти їх такими темпами, якими окупанти обстрілюють. Тобто використання ракет не співвідносне з їхнім випуском на підприємствах. Саме тому й тане цифра можливої кількості ракетних обстрілів.

Спочатку казали, 4-5, 3-4, тепер кажуть уже на 2-3 (масовані ракетні атаки –ред.) залишилось, якщо підходити до цих даних з математичної точки зору… Варто звичайно брати це до уваги, але розслаблятись непотрібно. Росія ще має потужний потенціал, бойову авіацію…

Будемо боронити державу і демілітаризовувати російську техніку та окупатів".

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Теми: війнаракетний ударРосія
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