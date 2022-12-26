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РФ продолжает производить "Искандеры" и "Калибры", но не теми темпами – Воздушные силы

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 декабря 2022, 14:07
Юрий Игнат. фото "Армія Inform"

Россия продолжает производить ракеты типа "Искандер", "Калибр" и Х-101, но не такими темпами, чтобы осуществлять массированные атаки часто.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Промышленность, к сожалению, работает. Те же самые "Искандеры" и "Калибры", и Х-101, а это те ракеты, которые в основном угрожают на больших расстояниях и являются высокоточным оружием, собственно, промышленность на эти ракеты еще работает.

Да, они не могут изготавливать их такими темпами, которыми оккупанты обстреливают. То есть использование ракет не соотносится с их выпуском на предприятиях. Именно поэтому и тает цифра возможного количества ракетных обстрелов.

Сначала говорили, 4-5, 3-4, теперь говорят уже на 2-3 (массированные ракетные атаки -ред.) осталось, если подходить к этим данным с математической точки зрения... Стоит конечно принимать это во внимание, но расслабляться не нужно. Россия еще имеет мощный потенциал, боевую авиацию...

Будем защищать государство и демилитаризовать российскую технику и оккупантов".

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Темы: войнаракетный ударРосcия
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