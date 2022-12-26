Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОК "Північ": На Сумщині за пів години – 16 вибухів

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 26 грудня 2022, 15:08
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО з відкритих джерел

Російські військові вдень 26 грудня обстріляли з мінометів прикодоння Сумщини, менш ніж за пів години зафіксовано 16 влучань.

Джерело: ОК "Північ" в Facebook 

Дослівно: "З 12:40 до 13:05 повідомили про 16 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, попередньо в район населеного пункту Сидорівка". 

Деталі: ОК "Північ" повідомляє, що втрат серед особового складу та техніки немає. Інформації про пошкодження цивільної інфраструктури не надходило.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Сумська областькордонвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Третьому за місяць "слузі народу" оголосили підозру в недостовірному декларуванні

Київська консерваторія відмовилася прибрати Чайковського зі своєї назви

Сили оборони півдня дістають ворога і на лівому березі Дніпра: Вже не "комарі", а суттєві "бджоли"

В окупованій Макіївці розстріляли сім'ю з 8 осіб – наймолодшому був 1 рік

Маск відповів на "пророцтва" Медведєва: Вражаюча необізнаність

відео Намісник Лаври просить Зеленського не забирати головні храми в УПЦ МП і не диктувати, коли Різдво

Усі новини...
Сумська область
Вночі росіяни обстріляли Сумщину з мінометів, день пройшов спокійніше
На Сумщині росіяни суттєво пошкодили об’єкти інфраструктури у двох громадах
Ворог наніс 45 ударів по прикордонню Сумщини
Останні новини
14:14
Пашинян на зустрічі з Путіним звинуватив його у бездіяльності російських "миротворців" у Карабаху
14:10
відеоРосЗМІ: Путін подзвонив школярці із Запоріжжя і попросив прислати йому огірків
14:02
Цьогоріч ВВП впаде на третину, а зростання у 2023 буде повільнішим через ракетний терор РФ – НБУ
13:49
Зірвався з кам'янистого схилу: на Закарпатті врятували скелелаза
13:46
"Нова пошта" змінює тарифи з 1 січня
13:43
В Україні не залишилося жодного органу влади, на який не впливає Єрмак – стаття УП
13:42
Третьому за місяць "слузі народу" оголосили підозру в недостовірному декларуванні
13:26
УЗ повертає "Буковельський експрес": як курсуватиме поїзд
13:18
"Слуга народу" у Раді взяла собі в союзники нардепів із забороненої партії ОПЗЖ
13:17
Євродепутат: справа Саакашвілі і вступ Грузії до ЄС нероздільні
Усі новини...