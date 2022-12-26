ОК "Північ": На Сумщині за пів години – 16 вибухів
Понеділок, 26 грудня 2022, 14:08
Російські військові вдень 26 грудня обстріляли з мінометів прикодоння Сумщини, менш ніж за пів години зафіксовано 16 влучань.
Джерело: ОК "Північ" в Facebook
Дослівно: "З 12:40 до 13:05 повідомили про 16 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, попередньо в район населеного пункту Сидорівка".
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Деталі: ОК "Північ" повідомляє, що втрат серед особового складу та техніки немає. Інформації про пошкодження цивільної інфраструктури не надходило.