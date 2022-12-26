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ОК "Север": На Сумщине за полчаса – 16 взрывов

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 26 декабря 2022, 14:08
ОК Север: На Сумщине за полчаса – 16 взрывов
Иллюстративное фото из открытых источников

Российские военные днем 26 декабря обстреляли из минометов прикодонье Сумщины, менее чем за полчаса зафиксировано 16 попаданий.

Источник: ОК "Север" в Facebook 

Дословно: "С 12:40 до 13:05 сообщили о 16 приходов, вероятно из миномета 120 мм, предварительно в район н.п. Сидоровка". 

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Детали: ОК "Север" сообщает, что потерь среди личного состава и техники нет. Информации о повреждении гражданской инфраструктуры не поступало.

Темы: Сумская областьграницавойна
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