"Вибухова дискотека": воїни 92-ї бригади показали нічну ліквідацію окупантів

Українські військові показали відео ліквідації підрозділу російських загарбників в нічних умовах.

Джерело: 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка у Facebook

Дослівно: "Нічна дискотека під баси артилерії. Від такої музики рве на шматки".

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Деталі: На кадрах, зафіксованих через тепловізор, можна розгледіти приблизно десяток окупантів. Їхнє пересування зупиняють вибухи.

Напрямок та дата знищення ворожої групи не розкриваються.