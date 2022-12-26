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"Вибухова дискотека": воїни 92-ї бригади показали нічну ліквідацію окупантів

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 грудня 2022, 15:25
логотип 92-ї ОМБр

Українські військові показали відео ліквідації підрозділу російських загарбників в нічних умовах.

Джерело: 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка у Facebook

Дослівно: "Нічна дискотека під баси артилерії. Від такої музики рве на шматки".

Деталі: На кадрах, зафіксованих через тепловізор, можна розгледіти приблизно десяток окупантів. Їхнє пересування зупиняють вибухи.

Напрямок та дата знищення ворожої групи не розкриваються.

Теми: війна
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