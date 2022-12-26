"Вибухова дискотека": воїни 92-ї бригади показали нічну ліквідацію окупантів
Понеділок, 26 грудня 2022, 14:25
Українські військові показали відео ліквідації підрозділу російських загарбників в нічних умовах.
Джерело: 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка у Facebook
Дослівно: "Нічна дискотека під баси артилерії. Від такої музики рве на шматки".
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Деталі: На кадрах, зафіксованих через тепловізор, можна розгледіти приблизно десяток окупантів. Їхнє пересування зупиняють вибухи.
Напрямок та дата знищення ворожої групи не розкриваються.
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