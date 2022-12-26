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"Взрывная дискотека": воины 92-й бригады показали ночную ликвидацию оккупантов

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 декабря 2022, 14:25
Взрывная дискотека: воины 92-й бригады показали ночную ликвидацию оккупантов
логотип 92-й ОМБр

Украинские военные показали видео ликвидации подразделения российских захватчиков в ночных условиях.

Источник: 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook

Дословно: "Ночная дискотека под басы артиллерии. От такой музыки разрывает на куски".

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Детали: На кадрах, зафиксированных через тепловизор, можно разглядеть примерно десяток оккупантов. Их передвижение останавливают взрывы.

Направление и дата уничтожения вражеской группы не раскрываются.

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Темы: война
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