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"Взрывная дискотека": воины 92-й бригады показали ночную ликвидацию оккупантов

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 декабря 2022, 15:25
логотип 92-й ОМБр

Украинские военные показали видео ликвидации подразделения российских захватчиков в ночных условиях.

Источник: 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook

Дословно: "Ночная дискотека под басы артиллерии. От такой музыки разрывает на куски".

Детали: На кадрах, зафиксированных через тепловизор, можно разглядеть примерно десяток оккупантов. Их передвижение останавливают взрывы.

Направление и дата уничтожения вражеской группы не раскрываются.

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Темы: война
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