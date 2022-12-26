"Взрывная дискотека": воины 92-й бригады показали ночную ликвидацию оккупантов
Понедельник, 26 декабря 2022, 14:25
Украинские военные показали видео ликвидации подразделения российских захватчиков в ночных условиях.
Источник: 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook
Дословно: "Ночная дискотека под басы артиллерии. От такой музыки разрывает на куски".
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Детали: На кадрах, зафиксированных через тепловизор, можно разглядеть примерно десяток оккупантов. Их передвижение останавливают взрывы.
Направление и дата уничтожения вражеской группы не раскрываются.
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