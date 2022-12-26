Україна ініціює процес виключення Росії з ООН – заява МЗС

Україна в понеділок закликала держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН у цілому.

Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ України, яку цитує "Європейська правда".

МЗС нагадує, що питання членства Росії в Організації Об’єднаних Націй, як і її перебування в Раді Безпеки ООН, так і не було належним чином врегульоване відповідно до міжнародного права.

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"Росія хибно вважає питання врегульованим, посилаючись на те, що вже з 24 грудня 1991 року, а в публічній площині – з 31 грудня 1991 року в Радбезі ООН з'явилася табличка з її назвою. Насправді, відповідно до Статуту ООН для цього не було і досі немає жодних легітимних підстав", – наголошується в заяві.

Зокрема зовнішньополітичне відомство звертає увагу, що в Статуті ООН немає слів "Російська Федерація", а країна не пройшла процедур і кроків для набуття членства, передбачених документом – як це зробили, приміром, Чехія і Словаччина після того, як Чехословаччина припинила існування.

"Таким чином, Російська Федерація ніколи не проходила правомірної процедури набуття членства і займає місце СРСР в Раді Безпеки ООН незаконно. З юридичної та політичної точок зору може бути лише один висновок: Росія - узурпатор місця Радянського Союзу в Радбезі ООН", – зауважує МЗС.

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У заяві вказується, що ані домовленість групи країн колишнього Радянського Союзу, ані думка юридичного радника Секретаріату ООН не можуть підміняти чинний Статут Організації та не могли "слугувати основою для мовчазної згоди щодо прийняття Росії у члени ані для Секретаріату ООН, ані для держав-членів ООН, включно з членами Радбезу".

"По суті, це був безпрецедентний випадок в історії ООН, коли країна нав’язала своє членство в Організації одностороннім рішенням, а країни-члени ООН були позбавлені статутного права висловити свою позицію шляхом голосування в Генеральній Асамблеї щодо прагнення РРФСР набути членства у спосіб, не передбачений Статутом", – підкреслює відомство.

МЗС також нагадує, що дії Росії як постійного члена Радбезу ООН та члена ООН загалом не відповідають принципам миролюбності та гарантування миру, наводячи як приклад агресію проти України, Молдови, Грузії, Республіки Ічкерія, втручання у внутрішні справи країн Балто-Чорноморського регіону, зловживання правом вето в Раді Безпеки тощо.

У відомстві наголошують, що виключення Росії з Ради Безпеки ООН та Організації в цілому має вирішуватись усіма членами ООН, а крім того, не повинно призвести до анулювання рішень, ухвалених за перебування РФ у складі Організації.

"Україна ініціює комплексний процес, спрямований на досягнення цілей цієї заяви, та у цьому контексті готова до взаємодії з іншими країнами для спільного захисту Статуту ООН і міжнародного права від руйнівного впливу Російської Федерації", – підсумовують у МЗС.

Більше про те, як можна усунути Росію з ООН, читайте тут: Шахрайство об’єднаних націй: як викинути Росію з місця в Радбезі ООН, яке їй не належить,

а також: Два шляхи вигнати Росію з ООН: як позбавити агресора права вето у Раді безпеки, і не тільки.