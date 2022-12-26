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Украина инициирует процесс исключения России из ООН - заявление МИД

"Европейская правда"Понедельник, 26 декабря 2022, 14:37
Украина инициирует процесс исключения России из ООН - заявление МИД
фото Mathias Reding via Unsplash

Украина в понедельник призвала государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН в целом.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины, которое цитирует "Европейская правда".

МИД напоминает, что вопрос членства России в Организации Объединенных Наций, как и ее пребывания в Совете Безопасности ООН, так и не был должным образом урегулирован в соответствии с международным правом.

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"Россия ошибочно считает вопрос урегулированным, ссылаясь на то, что уже с 24 декабря 1991 года, а в публичной плоскости - с 31 декабря 1991 года в Совбезе ООН появилась табличка с ее названием. На самом деле, в соответствии с Уставом ООН для этого не было и до сих пор нет никаких легитимных оснований", - отмечается в заявлении.

В частности внешнеполитическое ведомство обращает внимание, что в Уставе ООН нет слов "Российская Федерация", а страна не прошла процедур и шагов для обретения членства, предусмотренных документом - как это сделали, к примеру, Чехия и Словакия после того, как Чехословакия прекратила существование.

"Таким образом, Российская Федерация никогда не проходила правомерной процедуры приобретения членства и занимает место СССР в Совете Безопасности ООН незаконно. С юридической и политической точек зрения может быть только один вывод: Россия - узурпатор места Советского Союза в Совбезе ООН", - отмечает МИД.

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В заявлении указывается, что ни договоренность группы стран бывшего Советского Союза, ни мнение юридического советника Секретариата ООН не могут подменять действующий Устав Организации и не могли "служить основой для молчаливого согласия относительно принятия России в члены ни для Секретариата ООН, ни для государств-членов ООН, включая членов Совбеза".

"По сути, это был беспрецедентный случай в истории ООН, когда страна навязала свое членство в Организации односторонним решением, а страны-члены ООН были лишены уставного права выразить свою позицию путем голосования в Генеральной Ассамблее относительно стремления РСФСР приобрести членство способом, не предусмотренным Уставом", - подчеркивает ведомство.

МИД также напоминает, что действия России как постоянного члена Совбеза ООН и члена ООН в целом не соответствуют принципам миролюбия и обеспечения мира, приводя в пример агрессию против Украины, Молдовы, Грузии, Республики Ичкерия, вмешательство во внутренние дела стран Балто-Черноморского региона, злоупотребление правом вето в Совете Безопасности и тому подобное.

В ведомстве отмечают, что исключение России из Совета Безопасности ООН и Организации в целом должно решаться всеми членами ООН, а кроме того, не должно привести к аннулированию решений, принятых при пребывании РФ в составе Организации.

"Украина инициирует комплексный процесс, направленный на достижение целей этого заявления, и в этом контексте готова к взаимодействию с другими странами для совместной защиты Устава ООН и международного права от разрушительного влияния Российской Федерации", - заключают в МИД.

Больше о том, как можно устранить Россию из ООН, читайте здесь: Мошенничество объединенных наций: как выкинуть Россию с места в Совбезе ООН, которое ей не принадлежит,

а также: Два пути изгнать Россию из ООН: как лишить агрессора права вето в Совете безопасности, и не только.

Темы: ООНРосcиявойна
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