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Арештований у Німеччині розвідник міг передавати РФ дані про Україну – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 26 грудня 2022, 14:52
Арештований у Німеччині розвідник міг передавати РФ дані про Україну – ЗМІ
ілюстративне фото Unsplash

Росія могла отримувати секретну інформацію про ситуацію в Україні через співробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Карстена Л., якого арештували за підозрою в державній зраді.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляють німецькі видання WDR та NDR із посиланням на джерела.

У відомствах, які розслідують справу Карстена Л., не виключають, що розвідника могли шантажувати.

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Крім того, за інформацією WDR та NDR, у кількох німецьких міністерствах існували підозри того, що державні службовці могли допомагати Росії як "агенти впливу".

Попри те, що ще навесні Берлін вислав 40 російських шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям, за оцінками джерел у службах безпеки, лише в Німеччині кількість російських шпигунів, відомих поіменно, все ще становить під сотню. Більшість із них офіційно акредитовані як дипломати, їх зазвичай толерують, якщо вони не були спіймані безпосередньо на шпигунській діяльності.

Як повідомлялося, 21 грудня Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни за підозрою у державній зраді – чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

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Стверджується, що чоловік, який працює на Федеральну розвідувальну службу Німеччини, у 2022 році передав російській спецслужбі інформацію, отриману під час своєї професійної діяльності (про що саме йдеться – не розголошується через державну таємницю).

Випадок шпигунства співробітника німецької розвідки на користь Росії – це рідкість, оскільки востаннє подібний інцидент фіксували ще у 2014 році. Тоді був заарештований Маркус Р., який протягом кількох років шпигував на користь американських спецслужб. У 2016 році його засудили до восьми років позбавлення волі.

Теми: шпигунствоНімеччинаРосіявійна
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