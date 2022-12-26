Арестованный в Германии разведчик мог передавать РФ данные об Украине - СМИ

Россия могла получать секретную информацию о ситуации в Украине через сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстена Л., которого арестовали по подозрению в государственной измене.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщают немецкие издания WDR и NDR со ссылкой на источники.

В ведомствах, которые расследуют дело Карстена Л., не исключают, что разведчика могли шантажировать.

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Кроме того, по информации WDR и NDR, в нескольких немецких министерствах существовали подозрения того, что государственные служащие могли помогать России как "агенты влияния".

Несмотря на то, что еще весной Берлин выслал 40 российских шпионов, которые работали под дипломатическим прикрытием, по оценкам источников в службах безопасности, только в Германии количество российских шпионов, известных поименно, все еще составляет под сотню. Большинство из них официально аккредитованы как дипломаты, их обычно терпят, если они не были пойманы непосредственно на шпионской деятельности.

Как сообщалось, 21 декабря Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны по подозрению в государственной измене - мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.

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Утверждается, что мужчина, который работает на Федеральную разведывательную службу Германии, в 2022 году передал российской спецслужбе информацию, полученную во время своей профессиональной деятельности (о чем именно идет речь - не разглашается из-за государственной тайны).

Cлучай шпионажа сотрудника немецкой разведки в пользу России - это редкость, поскольку последний раз подобный инцидент фиксировали еще в 2014 году. Тогда был арестован Маркус Р., который в течение нескольких лет шпионил в пользу американских спецслужб. В 2016 году его приговорили к восьми годам лишения свободы.