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Сейм Литви запросив Зеленського до Вільнюса на вручення премії Свободи

"Європейська правда"Понеділок, 26 грудня 2022, 15:47

Сейм Литви запросив президента України Володимира Зеленського прибути до Вільнюса для отримання премії Свободи - хоча розуміють, що його особиста присутність є малоймовірною.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Сейм заснував премію Свободи для відзначення за внески у вільне самовизначення та суверенітет народів Центральної та Східної Європи. Її вручають щорічно на урочистому засіданні Сейму 13 січня - у День захисників свободи Литви. 

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На початку грудня стало відомо, що цьогоріч премію вирішили вручити президенту України Володимиру Зеленському. 

"Ми вже надіслали офіційне запрошення і подивимося, яким буде рішення. Проте, вочевидь, очікувати його приїзду - не дуже реалістично", - прокоментувала спікерка Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен. 

За її словами, у підготовці програми цього разу враховують, що "лауреат буде особливим". 

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Як відомо, після 24 лютого Володимир Зеленський лише минулого тижня вперше виїхав за межі України - для візиту до США, про який "ЄвроПравда" детально розповідала у статті Танки та переговори з Путіним на умовах України: про що домовлявся Зеленський у США.

На зворотній дорозі він зустрівся також з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Теми: ЛитваЗеленськийнагороди
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