Сейм Литвы пригласил Зеленского в Вильнюс на вручение премии Свободы

Сейм Литвы пригласил президента Украины Владимира Зеленского прибыть в Вильнюс для получения премии Свободы - хотя заранее ожидают, что его личное присутствие маловероятно.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Сейм учредил премию Свободы для награждения за вклад в свободное самоопределение и суверенитет народов Центральной и Восточной Европы. Ее вручают ежегодно на торжественном заседании Сейма 13 января - в День защитников свободы Литвы.

В начале декабря стало известно, что в этом году премию решили вручить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мы уже прислали официальное приглашение и посмотрим, каким будет решение. Однако, очевидно, ожидать его приезда - не очень реалистично", - прокомментировала спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

По ее словам, в подготовке программы на этот раз учитывают, что "лауреат будет особенным".

Как известно, после 24 февраля Владимир Зеленский только на прошлой неделе впервые выехал за пределы Украины - для визита в США, о котором "ЕвроПравда" подробно рассказывала в статье Танки и переговоры с Путиным на условиях Украины: о чем договаривался Зеленский в США.

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На обратной дороге он встретился также с президентом Польши Анджеем Дудой.