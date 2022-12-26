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Сейм Литвы пригласил Зеленского в Вильнюс на вручение премии Свободы

"Европейская правда"Понедельник, 26 декабря 2022, 15:47

Сейм Литвы пригласил президента Украины Владимира Зеленского прибыть в Вильнюс для получения премии Свободы - хотя заранее ожидают, что его личное присутствие маловероятно.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Сейм учредил премию Свободы для награждения за вклад в свободное самоопределение и суверенитет народов Центральной и Восточной Европы. Ее вручают ежегодно на торжественном заседании Сейма 13 января - в День защитников свободы Литвы. 

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В начале декабря стало известно, что в этом году премию решили вручить президенту Украины Владимиру Зеленскому. 

"Мы уже прислали официальное приглашение и посмотрим, каким будет решение. Однако, очевидно, ожидать его приезда - не очень реалистично", - прокомментировала спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен. 

По ее словам, в подготовке программы на этот раз учитывают, что "лауреат будет особенным". 

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Как известно, после 24 февраля Владимир Зеленский только на прошлой неделе впервые выехал за пределы Украины - для визита в США, о котором "ЕвроПравда" подробно рассказывала в статье Танки и переговоры с Путиным на условиях Украины: о чем договаривался Зеленский в США.

На обратной дороге он встретился также с президентом Польши Анджеем Дудой.

Темы: ЛитваЗеленскийнаграды
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