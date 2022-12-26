Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сейм Литвы пригласил Зеленского в Вильнюс на вручение премии Свободы

"Европейская правда"Понедельник, 26 декабря 2022, 16:47

Сейм Литвы пригласил президента Украины Владимира Зеленского прибыть в Вильнюс для получения премии Свободы - хотя заранее ожидают, что его личное присутствие маловероятно.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Сейм учредил премию Свободы для награждения за вклад в свободное самоопределение и суверенитет народов Центральной и Восточной Европы. Ее вручают ежегодно на торжественном заседании Сейма 13 января - в День защитников свободы Литвы. 

В начале декабря стало известно, что в этом году премию решили вручить президенту Украины Владимиру Зеленскому. 

"Мы уже прислали официальное приглашение и посмотрим, каким будет решение. Однако, очевидно, ожидать его приезда - не очень реалистично", - прокомментировала спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен. 

По ее словам, в подготовке программы на этот раз учитывают, что "лауреат будет особенным". 

Как известно, после 24 февраля Владимир Зеленский только на прошлой неделе впервые выехал за пределы Украины - для визита в США, о котором "ЕвроПравда" подробно рассказывала в статье Танки и переговоры с Путиным на условиях Украины: о чем договаривался Зеленский в США.

ВИДЕО ДНЯ

На обратной дороге он встретился также с президентом Польши Анджеем Дудой.

Темы: ЛитваЗеленскийнаграды
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский собрал Ставку: говорили о Бахмуте и Кременной

Пашинян на встрече с Путиным обвинил его в бездействии российских "миротворцев" в Карабахе

Третьему за месяц "слуге народа" объявили подозрение в недостоверном декларировании

Киевская консерватория отказалась убрать Чайковского из своего названия

Силы обороны юга достают врага и на левом берегу Днепра: Уже не "комары", а "пчелы"

В оккупированной Макеевке расстреляли семью 8 человек – самому младшему был 1 год

Все новости...
Литва
Сейм Литвы одобрил участие в подготовке украинских военных в рамках миссий ЕС и Британии
Черниговская область получила 44 трансформатора от Литвы
Пользователи Facebook в Литве массово получают баны за эмоциональные упоминания войны в Украине
Последние новости
15:36
В Украине арестовали имущество российского олигарха Усманова на почти 2 миллиарда
15:32
Кишинев договорился с непризнанным Приднестровьем о поставках электроэнергии в январе
15:26
Орбан: если США прекратят давать Украине деньги и оружие, война прекратится
15:18
КС признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП указать принадлежность к России
15:15
Рынок недвижимости находится в дисбалансе: спрос слабый и нестабильный – Нацбанк
14:56
В Украину вернули тела 42 павших защитников
14:51
Среди оппозиционеров наибольший рейтинг имеет еще не созданная партия Притулы - социология ОП
14:47
По всей Украине раздается воздушная тревога
14:47
Зеленский собрал Ставку: говорили о Бахмуте и Кременной
14:42
фотоОтправили к Сталину: в Черновцах сняли бюст Пушкина з фасада театра
Все новости...