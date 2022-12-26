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Президент Чехії: Тиск вільного світу змусить Росію піти з України

"Європейська правда"Понеділок, 26 грудня 2022, 16:15

Президент Чехії Мілош Земан у своєму зверненні з нагоди Різдва, оприлюдненому в понеділок, підтримав допомогу Україні в її війні з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Земан назвав російське вторгнення в Україну найважливішою подією року. Він підкреслив, що завжди був прихильником коректних економічних відносин з Росією, головним чином через постачання відносно дешевих енергоресурсів.

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"Але є ситуації, коли економічні інтереси повинні поступатися інтересам безпеки", – зазначив чеський президент.

За словами Земана, нинішні події в Україні загрожують глобальній безпеці, зокрема й безпеці Чехії.

"Саме тому я повністю підтримую допомогу Чеської Республіки Україні, яка бореться, і вірю, що тиск вільних країн рано чи пізно змусить Росію покинути територію України", – додав він.

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У майже 17-хвилинному зверненні Мілош Земан уперше публічно висловив оцінку подіям 2022 року. Більшість часу він підсумовував свою політичну кар’єру, яку планує завершити після того, як у березні 2023-го піде з посади президента Чехії.

Нагадаємо, що Земан до повномасштабного вторгнення РФ в Україну вважався проросійським політиком, та відтоді послідовно критикував російську агресію.

Як відомо, в січні 2023 року в Чехії відбудуться вибори президента країни. За останніми даними, лідирують колишній військовий Петр Павел, який може отримати 28% голосів, та економістка Дануше Нерудова (27,5%).

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Теми: ЧехіяУкраїнавійна
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