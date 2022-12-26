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Президент Чехии: Давление свободного мира заставит Россию уйти из Украины

"Европейская правда"Понедельник, 26 декабря 2022, 16:15

Президент Чехии Милош Земан в своем обращении по случаю Рождества, обнародованном в понедельник, поддержал помощь Украине в ее войне с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Земан назвал российское вторжение в Украину важнейшим событием года. Он подчеркнул, что всегда был сторонником корректных экономических отношений с Россией, главным образом из-за поставок относительно дешевых энергоресурсов.

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"Но есть ситуации, когда экономические интересы должны уступать интересам безопасности", - отметил чешский президент.

По словам Земана, нынешние события в Украине угрожают глобальной безопасности, в том числе и безопасности Чехии.

"Именно поэтому я полностью поддерживаю помощь Чешской Республики Украине, которая борется, и верю, что давление свободных стран рано или поздно заставит Россию покинуть территорию Украины", - добавил он.

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В почти 17-минутном обращении Милош Земан впервые публично высказал оценку событиям 2022 года. Большую часть времени он подводил итоги своей политической карьеры, которую планирует завершить после того, как в марте 2023-го уйдет с поста президента Чехии.

Напомним, что Земан до полномасштабного вторжения РФ в Украину считался пророссийским политиком, и с тех пор последовательно критиковал российскую агрессию.

Как известно, в январе 2023 года в Чехии состоятся выборы президента страны. По последним данным, лидируют бывший военный Петр Павел, который может получить 28% голосов, и экономистка Дануше Нерудова (27,5%).

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Темы: ЧехияУкраинавойна
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