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На Чернігівщині викрили канал втечі ухилянтів за кордон: причетний депутат – СБУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 грудня 2022, 17:16
фото СБУ

Правоохоронці ліквідували ще один канал незаконного виїзду за кордон українців призовного віку – на Чернігівщині.

Джерело: пресслужба СБУ, Чернігівська обласна прокуратура

Деталі: За даними СБУ, схему організували місцеві комерсанти, які пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу під виглядом волонтерів (за даними спецслужби викрито 3 осіб).

Вартість такої "послуги" становила від 5 тис. дол. Сума залежала від терміновості виїзду і фінансових можливостей клієнтів.

Щоб реалізувати схему, ділки оформлювали ухилянтів до лав однієї з місцевих благодійних організацій, яку очолює депутат Чернігівської міської ради, зазначають у спецслужбі.

Потім інформацію про фіктивних "волонтерів" подавали до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури для внесення відповідних даних до електронної системи "Шлях".

Під час обшуків за місцями проживань і роботи фігурантів крім готівки та фейкових печаток правоохоронці виявили також два автомати Калашникова та набої різного калібру.

ВІДЕО ДНЯ
 

Наразі двом мешканцям Чернігова повідомлено про підозру за фактом сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період

Зазначається, що суд арештував їх без права внесення застави.

Теми: Чернігівська областьСБУпрокуратура
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