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На Черниговщине разоблачен канал переброски уклонистов за границу: причастен депутат – СБУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 декабря 2022, 17:16
фото СБУ

Правоохранители ликвидировали еще один канал незаконного выезда за границу украинцев призывного возраста - на Черниговщине.

Источник: пресс-служба СБУ, Черниговская областная прокуратура

Детали: Схему организовали местные коммерсанты, которые предлагали потенциальным призывникам выехать в Евросоюз под видом волонтеров (по данным спецслужбы разоблачены 3 человека).

Стоимость такой "услуги" составляла от 5 тыс. долл. Сумма зависела от срочности выезда и финансовых возможностей клиентов.

Чтобы реализовать схему, дельцы оформляли уклонистов в ряды одной из местных благотворительных организаций, которую возглавляет депутат Черниговского городского совета, отмечают в спецслужбе.

Затем информацию о фиктивных "волонтерах" подавали в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры для внесения соответствующих данных в электронную систему "Шлях".

Во время обысков по местам проживания и работы фигурантов кроме наличных и фейковых печатей правоохранители обнаружили также два автомата Калашникова и патроны различного калибра.

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На данный момент двум жителям Чернигова сообщено о подозрении по факту содействия незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, а также по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период

Отмечается, что суд арестовал их без права внесения залога.

Темы: Черниговская областьСБУпрокуратура
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