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В Індії з вікна готелю випав депутат "Єдиної Росії", перед цим помер його друг - ЗМІ

Євген КізіловПонеділок, 26 грудня 2022, 17:39
Павєл Антов, фото з його соцмереж

У місті Раягада на сході Індії біля Бенгальської затоки розбився на смерть депутат-єдинорос із Володимирської області РФ Павло Антов, випавши з вікна готелю. Раніше він входив до рейтингу Forbes найбагатших росіян.

Джерело: місцеві видання NDTV і OdishaTV з посиланням на поліцію, російська "Медиазона"

Деталі: 65-річний Антов 25 грудня впав із третього поверху готелю Sai International. Загалом у готелі три поверхи, на фасаді у кількох номерів є балкони. За кілька днів, 22 грудня, другу Антова, 61-річному підприємцю Володимиру Биданову, стало зле в номері "через надмірну кількість алкоголю" і він помер у лікарні.

У поліції смерть Антова назвали суїцидом. Генеральний консул Росії в Калькутті Олексій Ідамкін сказав, що поліція "поки не бачить кримінальної складової" у двох смертях. Некролог Антову з'явився на сайті володимирських законодавчих зборів, причини смерті там не називаються.

Що передувало: За інформацією "Медіазони", у 2000-х Антов заснував м'ясопереробний комбінат "Володимирський стандарт". У 2018 році, коли Антов став депутатом від "Єдиної Росії", він задекларував дохід у 9,97 млрд рублів і очолив рейтинг Forbes за доходами держслужбовців і депутатів. Наступного року він посів 26 місце, а 2021-го не потрапив до списку.

У червні в акаунті Антова в вотсаппі з'явилася сторіс про обстріл російськими військовими житлового будинку в Києві. Від влучання ракети в багатоповерхівку постраждало шестеро осіб, зокрема російська громадянка та її дочка; чоловік жінки загинув. У сторіс Антова були слова "По правді кажучи, інакше, ніж терор, це все назвати вкрай складно".

Незабаром сторіс видалили, а Антов назвав її "результатом технічної помилки". "Підкреслю ще раз, що я є прихильником президента і патріотом своєї країни, щиро поділяю цілі "СВО", - додавав єдинорос.

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Теми: РосіяІндіяпартії
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