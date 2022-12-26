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В Индии из окна отеля выпал депутат "Единой России", перед этим умер его друг – СМИ

Евгений КизиловПонедельник, 26 декабря 2022, 17:39
Павел Антов, фото из его соцсетей

В городе Раягада на востоке Индии у Бенгальского залива разбился насмерть депутат-единоросс из Владимирской области РФ Павел Антов, выпав из окна гостиницы. Ранее он входил в рейтинг Forbes самых богатых россиян.

Источник: местные издания NDTV и OdishaTV со ссылкой на полицию, российския "Медиазона"

Детали: 65-летний Антов 25 декабря упал с третьего этажа отеля Sai International. Всего в отеле три этажа, на фасаде у нескольких номеров есть балконы. За несколько дней, 22 декабря, другу Антова, 61-летнему предпринимателю Владимиру Быданову, стало плохо в номере "из-за чрезмерного количества алкоголя" и он умер в больнице.

В полиции смерть Антова назвали суицидом. Генеральный консул России в Калькутте Алексей Идамкин сказал, что полиция "пока не видит криминальной составляющей" в двух смертях. Некролог Антову появился на сайте владимирского заксобрания, причины смерти там не называются.

Что предшествовало: По информации "Медиазоны", в 2000-х Антов основал мясоперерабатывающий комбинат "Владимирский стандарт". В 2018 году, когда Антов стал депутатом от "Единой России", он задекларировал доход в 9,97 млрд рублей и возглавил рейтинг Forbes по доходам госслужащих и депутатов. В следующем году он занял 26 место, а в 2021-м не попал в список.

В июне в аккаунте Антова в вотсаппе появилась сторис про обстрел российскими военными жилого дома в Киеве. От попадания ракеты в многоэтажку пострадали шестеро человек, в том числе российская гражданка и ее дочь; муж женщины погиб. В сторис Антова были слова "По правде говоря, иначе, чем террор, это все назвать крайне сложно".

Вскоре сторис удалили, а Антов назвал ее "результатом технической ошибки". "Подчеркну еще раз, что я являюсь сторонником президента и патриотом своей страны, искренне разделяю цели "СВО", — добавлял единоросс.

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Темы: РосcияИндияпартии
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