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У Білорусі затримали блогера Чаховича, який підтримує Україну

Олена РощінаПонеділок, 26 грудня 2022, 17:12

У Мінську затримали ведучого Telegram-каналу "Спадчына", редактора Wikipedia, Twitter-блогера Владислава Чаховича, який у "відео-покаянні" зізнається, що він – "проти чинної влади і підтримує Україну".

Джерело: правозахисна організація "Вясна"

Деталі: Правозахисники зазначають, що в Білорусі тривають репресії проти громадян, які активно висловлюють свою позицію щодо розв'язаної російськими збройними силами війни. 

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Так, 23 грудня в Мінську були затримані Ігор Каролік (нар. 24 березня 1992) і Дмитро Лопатін. 26 грудня були затримані Павло Дзятко (07.03.2001 р.н.) та Олександр Логінов (08.09.1998 р.н.), деталі затримання невідомі.

Теми: Білорусь
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