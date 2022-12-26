В Беларуси задержали блогера Чаховича, поддерживающего Украину

В Минске задержали ведущего Telegram-канала "Спадчына", редактора Wikipedia, Twitter-блогера Владислава Чаховича, который в "видео-покаянии" признается, что он "против действующей власти и поддерживает Украину".

Источник: правозащитная организация "Весна"

Детали: Правозащитники отмечают, что в Беларуси продолжаются репрессии против граждан, активно выражающих свою позицию относительно развязанной российскими вооруженными силами войны.

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Так, 23 декабря в Минске были задержаны Игорь Каролик (род. 24 марта 1992 г.) и Дмитрий Лопатин. 26 декабря были задержаны Павел Дзятко (07.03.2001 г.р.) и Александр Логинов (08.09.1998 г.р.), детали задержания неизвестны.