Українська авіація завдала удару по району зосередження ворогів – Генштаб ЗСУ

26 грудня російські війська здійснили 19 обстрілів із РСЗВ, українські підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили противника, тоді як авіація Сил оборони України завдала удару по району зосередження ворога.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 понеділка

Дослівно: "Авіація Сил оборони України протягом доби завдала удару по району зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили противника".

Деталі: 26 грудня, на 306 добу широкомасштабного вторгнення РФ, російські загарбники здійснили 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому - намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.

Загалом ситуація на різних напрямках така:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська та Рідкодуба Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них: Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка і Берестове на Харківщині; Площанка і Діброва Луганської області та Торське на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв райони понад 30 населених пунктів. Зокрема це: Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Авдіївка, Веселе, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів понад 15 населених пунктів. Серед них: Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Дорожнянка, Чарівне, Білогірʼя, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новандріївка і Малі Щербаки на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Новоолександрівки, Гаврилівки, Республіканця, Новокаїрів, Томариного, Тягинки, Микільського, Придніпровського, Інженерного, Антонівки та Херсона.