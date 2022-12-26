Українська авіація завдала удару по району зосередження ворогів – Генштаб ЗСУ
26 грудня російські війська здійснили 19 обстрілів із РСЗВ, українські підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили противника, тоді як авіація Сил оборони України завдала удару по району зосередження ворога.
Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 понеділка
Дослівно: "Авіація Сил оборони України протягом доби завдала удару по району зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили противника".
Деталі: 26 грудня, на 306 добу широкомасштабного вторгнення РФ, російські загарбники здійснили 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.
Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому - намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.
Загалом ситуація на різних напрямках така:
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
- На Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська та Рідкодуба Харківської області.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них: Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка і Берестове на Харківщині; Площанка і Діброва Луганської області та Торське на Донеччині.
- На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв райони понад 30 населених пунктів. Зокрема це: Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Авдіївка, Веселе, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині.
- На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів понад 15 населених пунктів. Серед них: Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Дорожнянка, Чарівне, Білогірʼя, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новандріївка і Малі Щербаки на Запоріжжі.
- На Херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Новоолександрівки, Гаврилівки, Республіканця, Новокаїрів, Томариного, Тягинки, Микільського, Придніпровського, Інженерного, Антонівки та Херсона.