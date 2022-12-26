Українська авіація завдала удару по району зосередження ворогів – Генштаб ЗСУ

26 грудня російські війська здійснили 19 обстрілів із РСЗВ, українські підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили противника, тоді як авіація Сил оборони України завдала удару по району зосередження ворога.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 понеділка

Дослівно: "Авіація Сил оборони України протягом доби завдала удару по району зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили противника".

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Деталі: 26 грудня, на 306 добу широкомасштабного вторгнення РФ, російські загарбники здійснили 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому - намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.

Загалом ситуація на різних напрямках така:

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