Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українська авіація завдала удару по району зосередження ворогів – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаПонеділок, 26 грудня 2022, 18:37
Ілюстративне фото від Генштабу ЗСУ

26 грудня російські війська здійснили 19 обстрілів із РСЗВ, українські підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили противника, тоді як авіація Сил оборони України завдала удару по району зосередження ворога.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 понеділка

Дослівно: "Авіація Сил оборони України протягом доби завдала удару по району зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили противника".

Деталі: 26 грудня, на 306 добу широкомасштабного вторгнення РФ, російські загарбники здійснили 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому - намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.

Загалом ситуація на різних напрямках така:

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
  • На Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська та Рідкодуба Харківської області.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них: Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка і Берестове на Харківщині; Площанка і Діброва Луганської області та Торське на Донеччині.
  • На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв райони понад 30 населених пунктів. Зокрема це: Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Авдіївка, Веселе, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині.
  • На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів понад 15 населених пунктів. Серед них: Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Дорожнянка, Чарівне, Білогірʼя, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новандріївка і Малі Щербаки на Запоріжжі.
  • На Херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Новоолександрівки, Гаврилівки, Республіканця, Новокаїрів, Томариного, Тягинки, Микільського, Придніпровського, Інженерного, Антонівки та Херсона.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаГенштаб
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Двадцятка найзаможніших українців з лютого втратила $20 млрд – рейтинг Forbes

В Україні арештували майно російського олігарха Усманова на майже 2 мільярди

КС визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ МП вказати приналежність до Росії

Зеленський зібрав Ставку: говорили про Бахмут і Кремінну

Пашинян на зустрічі з Путіним звинуватив його у бездіяльності російських "миротворців" у Карабаху

Третьому за місяць "слузі народу" оголосили підозру в недостовірному декларуванні

Усі новини...
війна
У Харкові законсервували будівлю ОДА, зруйновану російськими ракетами
Росіяни "вичавлюють" просування, зазнали втрат у напрямку Лимана – Зеленський
ЗРК Patriot будуть розміщені в Україні менш як за пів року – Кулеба
Останні новини
17:28
2-річна донька не відчуває ніг: у Львові лікарі рятують сім’ю, яка потрапила під обстріл у Бахмуті
17:07
Не бачив 30 років: у Польщі українському паралімпійцю повернули зір
17:05
Уряд приєднав Фонд соцстрахування до Пенсійного фонду: що це змінить
17:05
мапаПогода на Новий рік: температура підскочить до 9 тепла
17:04
Прикордонники поки не фіксують наступального угруповання у Білорусі
17:02
Кремль звільнив з ФСБ куратора розробки смертельних отрут, який шкодував про агресію РФ
17:00
В Австрії вважають реальною загрозу блекауту в ЄС
16:59
Двадцятка найзаможніших українців з лютого втратила $20 млрд – рейтинг Forbes
16:32
мапаНа Одещині вибухи – ЗМІ
16:31
оновлено від 14:47По всій Україні лунала повітряна тривога
Усі новини...