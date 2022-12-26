Украинская авиация нанесла удар по району сосредоточения врагов – Генштаб ВСУ

26 декабря российские войска совершили 19 обстрелов из РСЗО, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника, тогда как авиация Сил обороны Украины нанесла удар по району сосредоточения врага.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 понедельника

Дословно: "Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удар по району сосредоточения врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника".

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Детали: 26 декабря, на 306 сутки широкомасштабного вторжения РФ, российские захватчики совершили 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Оккупанты и дальше сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Лиманском направлениях, на Купянском, Авдеевском и Запорожском – пытаются улучшить тактическое положение. На Новопавловском и Херсонском направлениях противник обороняется.

В целом ситуация на разных направлениях такова:

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