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Украинская авиация нанесла удар по району сосредоточения врагов – Генштаб ВСУ

Елена РощинаПонедельник, 26 декабря 2022, 17:37
Украинская авиация нанесла удар по району сосредоточения врагов – Генштаб ВСУ
Иллюстративное фото от Генштаба ВСУ

26 декабря российские войска совершили 19 обстрелов из РСЗО, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника, тогда как авиация Сил обороны Украины нанесла удар по району сосредоточения врага.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 понедельника

Дословно: "Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удар по району сосредоточения врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника".

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Детали: 26 декабря, на 306 сутки широкомасштабного вторжения РФ, российские захватчики совершили 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Оккупанты и дальше сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Лиманском направлениях, на Купянском, Авдеевском и Запорожском – пытаются улучшить тактическое положение. На Новопавловском и Херсонском направлениях противник обороняется.

В целом ситуация на разных направлениях такова:

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  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
  • На Слобожанском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы Старицы, Огурцово, Волчанска и Редкодуба Харьковской области.
  • На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огневое поражение по районам более 20 населенных пунктов. Среди них: Новомлинск, Двуречная, Западное, Табаевка и Берестовое на Харьковщине; Площанка и Диброва Луганской области и Торское в Донецкой области.
  • На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял районы более 30 населенных пунктов. В частности это: Берестовое, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Авдеевка, Веселое, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении под огневое воздействие оккупантов попали Пречистовка, Великая Новоселка и Временка в Донецкой области.
  • На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов более 15 населенных пунктов. Среди них: Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Дорожнянка, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новандреевка и Малые Щербаки в Запорожье.
  • На Херсонском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, пострадала гражданская инфраструктура Новоалександровки, Гавриловки, Республиканца, Новокаиров, Томарино, Тягинки, Никольского, Приднепровского, Инженерного, Антоновки и Херсона.

Темы: войнаГенштаб
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