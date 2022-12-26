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Генштаб підтвердив "різдвяні" втрати окупантів на Луганщині й Херсонщині

Олена РощінаПонеділок, 26 грудня 2022, 18:08
Генштаб підтвердив різдвяні втрати окупантів на Луганщині й Херсонщині
Ілюстративне фото від Генштабу ЗСУ

24 грудня біля села Половинкине в Луганській області російська війська втратили до 150 загарбників мертвими чи пораненими, а 25 грудня в Херсонській області близько 50 окупантів загинули й до 100 отримали поранення.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 26 грудня 

Дослівно: "24 грудня Сили оборони завдали удару по району зосередження живої сили противника біля Половинкиного Старобільського району Луганської області.  Втрати окупантів склали до 150 військовослужбовців мертвими та пораненими.

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25 грудня, на тимчасово зайнятій території Херсонської області, загарбники втратили до 50 військовослужбовців ліквідованими та до 100  - пораненими. Також знищено близько 5 одиниць військової техніки різного типу".

Деталі: Ворог України продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців приватних військових компаній. 

Так, у населеному пункті Біловодськ Старобільського району Луганської області проходять лікування до 300 поранених представників ПВК "Вагнер". 

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Крім того, в Первомайську, на території так званого "військового шпиталю", що розгорнуто на базі багатопрофільного ліцею, також лікуються до 300 окупантів, які отримали поранення в районі міста Бахмут.

Теми: війнаЛуганська областьХерсонська областьГенштаб
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