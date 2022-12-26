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Генштаб підтвердив "різдвяні" втрати окупантів на Луганщині й Херсонщині

Олена РощінаПонеділок, 26 грудня 2022, 19:08
Ілюстративне фото від Генштабу ЗСУ

24 грудня біля села Половинкине в Луганській області російська війська втратили до 150 загарбників мертвими чи пораненими, а 25 грудня в Херсонській області близько 50 окупантів загинули й до 100 отримали поранення.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 26 грудня 

Дослівно: "24 грудня Сили оборони завдали удару по району зосередження живої сили противника біля Половинкиного Старобільського району Луганської області.  Втрати окупантів склали до 150 військовослужбовців мертвими та пораненими.

25 грудня, на тимчасово зайнятій території Херсонської області, загарбники втратили до 50 військовослужбовців ліквідованими та до 100  - пораненими. Також знищено близько 5 одиниць військової техніки різного типу".

Деталі: Ворог України продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців приватних військових компаній. 

Так, у населеному пункті Біловодськ Старобільського району Луганської області проходять лікування до 300 поранених представників ПВК "Вагнер". 

Крім того, в Первомайську, на території так званого "військового шпиталю", що розгорнуто на базі багатопрофільного ліцею, також лікуються до 300 окупантів, які отримали поранення в районі міста Бахмут.

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Теми: війнаЛуганська областьХерсонська областьГенштаб
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