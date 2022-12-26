Генштаб подтвердил "рождественские" потери оккупантов на Луганщине и Херсонщине

24 декабря возле села Половинкино в Луганской области российские войска потеряли до 150 захватчиков мертвыми или ранеными, а 25 декабря в Херсонской области около 50 оккупантов погибли и до 100 получили ранения.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 26 декабря

Дословно: "24 декабря Силы обороны нанесли удар по району сосредоточения живой силы противника вблизи Половинкино Старобельского района Луганской области. Потери оккупантов составили до 150 военнослужащих мертвыми и ранеными.

25 декабря, на временно занятой территории Херсонской области, захватчики потеряли до 50 военнослужащих ликвидированными и до 100 – ранеными. Также уничтожено около 5 единиц военной техники различного типа".

Детали: Враг Украины продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военнослужащих российских оккупационных войск и наемников частных военных компаний.

Так, в населенном пункте Беловодск Старобельского района Луганской области проходят лечение до 300 раненых представителей ЧВК "Вагнер".

Кроме того, в Первомайске, на территории так называемого "военного госпиталя", развернутого на базе многопрофильного лицея, также лечатся до 300 оккупантов, которые получили ранения в районе города Бахмут.