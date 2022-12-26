Росіяни обстрілюють Харківщину
Понеділок, 26 грудня 2022, 19:21
Російські війська почали обстріл Харкова і області.
Джерело: голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов і "Суспільне" у Telegram
Деталі: Спочатку кореспонденти "Суспільного" повідомили про вибухи у Харкові, а потім голова ОДА написав про обстріл Харківщини.
Пряма мова: "До уваги жителів Харківщини: перебувайте в укриттях. Окупанти наносять удари".
На момент цих повідомлень в області тривала повітряна тривога.
Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник уточнив у Telegram, що повітряна тривога діє через пуски російських ракет С-300.
Про наслідки наразі не повідомляється.
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