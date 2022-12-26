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Россияне обстреливают Харьковскую область

Евгений КизиловПонедельник, 26 декабря 2022, 19:21
Getty Images

Российские войска начали обстрел Харькова и области.

Источник: председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов и "Суспільне" в Telegram

Детали: Сначала корреспонденты "Суспільного" сообщили о взрывах в Харькове, а затем председатель ОГА написал об обстреле Харьковщины.

Прямая речь: "Вниманию жителей Харьковщины: находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары".

На момент этих сообщений в области была воздушная тревога.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник уточнил в Telegram, что воздушная тревога действует из-за пусков российских ракет С-300.

О последствиях пока не сообщается.

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Темы: Харьковская областьобстрелвойнаХарьков
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