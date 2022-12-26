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У Токмаку окупанти посилено шукають патріотів України

Олена РощінаПонеділок, 26 грудня 2022, 18:26
У Токмаку окупанти посилено шукають патріотів України
Токмак на Google Maps

У місті Токмак Запорізької області російські загарбники посилили адміністративно-поліцейські заходи, вочевидь, побоюючись підпільної боротьби українських патріотів.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 понеділка 26 грудня

Дослівно Генштаб ЗСУ: "У населеному пункті Токмак Запорізької області російські загарбники посилили адміністративно-поліцейські заходи. Військовослужбовці, разом із місцевими колаборантами, вишукують патріотично налаштованих українських громадян, проводять перевірки особистих ноутбуків, телефонів та обшукують помешкання".

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Теми: Запорізька областьокупаціяГенштаб
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