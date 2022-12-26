В Токмаке оккупанты усиленно ищут патриотов Украины
Понедельник, 26 декабря 2022, 19:26
В городе Токмак Запорожской области российские захватчики усилили административно-полицейские мероприятия, очевидно, опасаясь подпольной борьбы украинских патриотов.
Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 понедельника 26 декабря
Дословно Генштаб ВСУ: "В населенном пункте Токмак Запорожской области российские захватчики усилили административно-полицейские мероприятия. Военнослужащие, вместе с местными коллаборантами, выискивают патриотически настроенных украинских граждан, проводят проверки личных ноутбуков, телефонов и обыскивают помещения".
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