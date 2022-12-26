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В Токмаке оккупанты усиленно ищут патриотов Украины

Елена РощинаПонедельник, 26 декабря 2022, 19:26
Токмак на Google Maps

В городе Токмак Запорожской области российские захватчики усилили административно-полицейские мероприятия, очевидно, опасаясь подпольной борьбы украинских патриотов.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 понедельника 26 декабря

Дословно Генштаб ВСУ: "В населенном пункте Токмак Запорожской области российские захватчики усилили административно-полицейские мероприятия. Военнослужащие, вместе с местными коллаборантами, выискивают патриотически настроенных украинских граждан, проводят проверки личных ноутбуков, телефонов и обыскивают помещения".

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Темы: Запорожская областьоккупацияГенштаб
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