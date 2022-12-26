Ремонт "Північних потоків", пошкоджених на дні Балтійського моря, може обійтись у $500 млн – ЗМІ

Компанія Nord Stream AG, яка є оператором пошкоджених у вересні газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2", почала попередню оцінку вартості ремонту труб і відновлення постачання ними газу.

Про це газеті The New York Times повідомило на умовах анонімності поінформоване джерело, передає "Європейська правда".

Один кошторис ремонту "Північних потоків" оцінює вартість ремонту в суму, яка починається приблизно з 500 мільйонів доларів, повідомило джерело. Крім того, російські представники вивчають, як довго пошкоджені труби газогонів можуть витримувати вплив солоної морської води.

Як відомо, багато країн Європи вважають, що Москва причетна до підривів на "Північних потоках", хоча докази цього публічно оголошені не були.

The New York Times зазначає, що інцидент не приніс Росії однозначних вигод, адже та й далі мусить платити Україні за транзит газу, вже не може використовувати аргумент про дешеве блакитне паливо для впливу на Німеччини й буде змушена витратитись на ремонт "Північних потоків".

Водночас через диверсію на газогонах призвів до зростання цін на газ у Європі щонайменше до весни 2023 року, що могло спонукати європейські країни підштовхувати Україну до переговорів про швидке завершення війни.

"Той факт, що одна з труб "Північного потоку-2" залишається неушкодженою, також означає, що в умовах енергетичної кризи Німеччина може змінити курс і дозволити цій трубі почати перекачувати газ", – додає NYT.

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Як повідомлялося, в ніч проти 26 вересня стались витоки газу на одній із ниток "Північного потоку-2" на південний схід від острова Борнгольм, а також обох нитках "Північного потоку".

Данія, Швеція та Норвегія сходяться на тому, що витоки були спричинені підривами трубопроводів. Шведський прокурор, який веде розслідування пошкоджень газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", підтвердив, що інцидент був диверсією, оскільки на місці були виявлені сліди вибухових речовин.

У компанії-операторі заявили, що ділянка "Північного потоку" зруйнована, фрагменти труби розкидало на 250 метрів.