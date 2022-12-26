Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ремонт "Північних потоків", пошкоджених на дні Балтійського моря, може обійтись у $500 млн – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 26 грудня 2022, 18:30

Компанія Nord Stream AG, яка є оператором пошкоджених у вересні газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2", почала попередню оцінку вартості ремонту труб і відновлення постачання ними газу.

Про це газеті The New York Times повідомило на умовах анонімності поінформоване джерело, передає "Європейська правда".

Один кошторис ремонту "Північних потоків" оцінює вартість ремонту в суму, яка починається приблизно з 500 мільйонів доларів, повідомило джерело. Крім того, російські представники вивчають, як довго пошкоджені труби газогонів можуть витримувати вплив солоної морської води.

Реклама:

Як відомо, багато країн Європи вважають, що Москва причетна до підривів на "Північних потоках", хоча докази цього публічно оголошені не були.

The New York Times зазначає, що інцидент не приніс Росії однозначних вигод, адже та й далі мусить платити Україні за транзит газу, вже не може використовувати аргумент про дешеве блакитне паливо для впливу на Німеччини й буде змушена витратитись на ремонт "Північних потоків".

Водночас через диверсію на газогонах призвів до зростання цін на газ у Європі щонайменше до весни 2023 року, що могло спонукати європейські країни підштовхувати Україну до переговорів про швидке завершення війни.

ВІДЕО ДНЯ

"Той факт, що одна з труб "Північного потоку-2" залишається неушкодженою, також означає, що в умовах енергетичної кризи Німеччина може змінити курс і дозволити цій трубі почати перекачувати газ", – додає NYT.

Як повідомлялося, в ніч проти 26 вересня стались витоки газу на одній із ниток "Північного потоку-2" на південний схід від острова Борнгольм, а також обох нитках "Північного потоку".

Данія, Швеція та Норвегія сходяться на тому, що витоки були спричинені підривами трубопроводів. Шведський прокурор, який веде розслідування пошкоджень газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", підтвердив, що інцидент був диверсією, оскільки на місці були виявлені сліди вибухових речовин.

У компанії-операторі заявили, що ділянка "Північного потоку" зруйнована, фрагменти труби розкидало на 250 метрів.

Теми: Північний потік-2газ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Північний потік-2
Слідчі ФРН та Швеції планують завершити розслідування по "Північних потоках" восени − ЗМІ
ЦРУ застерігало Україну від підриву "Північних потоків" після попередження Нідерландів – ЗМІ
Зеленський прокоментував матеріал WP про "план України" з підриву "Північних потоків"
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: