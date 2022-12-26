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Ремонт "Северных потоков", поврежденных на дне Балтийского моря, может обойтись в $500 млн – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 26 декабря 2022, 19:30

Компания Nord Stream AG, которая является оператором поврежденных в сентябре газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", начала предварительную оценку стоимости ремонта труб и возобновления поставок по ним газа.

Об этом газете The New York Times сообщил на условиях анонимности информированный источник, передает "Европейская правда".

Одна смета ремонта "Северных потоков" оценивает стоимость ремонта в сумму, которая начинается примерно с 500 миллионов долларов, сообщил источник. Кроме того, российские представители изучают, как долго поврежденные трубы газопроводов могут выдерживать воздействие соленой морской воды.

Как известно, многие страны Европы считают, что Москва причастна к подрывам на "Северных потоках", хотя доказательства этого публично объявлены не были.

The New York Times отмечает, что инцидент не принес России однозначных выгод, ведь та и дальше должна платить Украине за транзит газа, уже не может использовать аргумент о дешевом голубом топливе для влияния на Германию и будет вынуждена потратиться на ремонт "Северных потоков".

В то же время из-за диверсии на газопроводах привел к росту цен на газ в Европе как минимум до весны 2023 года, что могло побудить европейские страны подталкивать Украину к переговорам о скором завершении войны.

"Тот факт, что одна из труб "Северного потока-2" остается невредимой, также означает, что в условиях энергетического кризиса Германия может изменить курс и позволить этой трубе начать перекачивать газ", - добавляет NYT.

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Как сообщалось, в ночь на 26 сентября произошли утечки газа на одной из ниток "Северного потока-2" к юго-востоку от острова Борнхольм, а также обеих нитках "Северного потока".

Дания, Швеция и Норвегия сходятся на том, что утечки были вызваны подрывами трубопроводов. Шведский прокурор, который ведет расследование повреждений газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", подтвердил, что инцидент был диверсией, поскольку на месте были обнаружены следы взрывчатых веществ.

В компании-операторе заявили, что участок "Северного потока" разрушен, фрагменты трубы разбросало на 250 метров.

Темы: Северный поток-2газ
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