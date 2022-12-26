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Демографи прогнозують катастрофічне падіння народжуваності в Україні у 2023 році

Олена РощінаПонеділок, 26 грудня 2022, 18:53
Демографи прогнозують катастрофічне падіння народжуваності в Україні у 2023 році
Народжена в укритті Києва дитина, фото Getty Images

Наступний рік буде роком катастрофічного падіння народжуваності, і є ризики, що до 2030-го населення України скоротиться щонайменше до 35 мільйонів, вважають в Інституті демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи.

Джерело: директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи, академік НАН України Елла Лібанова на презентації на тему "Повоєнне відродження України. Візія відділення економіки Національної академії наук України" в "Укрінформі"

Пряма мова: "Я мрію, щоб до 2030 року нас було 35 мільйонів. На жаль, цього може й не бути. Тому що війна триває, ми втрачаємо людей через надмірну смертність. Це не тільки загиблі, а й ті, хто вмирає через стреси, перевантаження, неякісне харчування, недостатність медичної допомоги".

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Деталі: Також, за словами Лібанової, дається взнаки низький рівень народжуваності. 

"Ми ще повною мірою цього не відчуваємо. Але 2023 рік буде роком катастрофічного падіння цього показника", – заявила академік НАНУ.

Лібанова зазначила: "Скажімо, для того, щоб мати просте відновлення поколінь, треба, аби одна жінка за своє життя (усереднено) народила 2,13 - 2,15 дитини. 2021 року ми мали показник 1,1. 2022 року – ще менше, але скорочення ще не буде катастрофічним за рахунок дітей, які народилися в першій половині року. Дай Боже, щоб 2023-го ми зупинилися на показнику 0,8".

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Ще однією, кількісно найбільш болісною, але не такою страшною проблемою вона вважає міграцію. Люди, котрі втекли від війни за кордон, живі – і є надія, що вони повернуться. А перспектива повернення, передусім, залежатиме від тривалості бойових дій та від умов, що формуватимуться після війни. 

"Чим довше люди перебуватимуть за кордоном, тим більше вони адаптуються й намагатимуться залишитися там назавжди. Крім того, що довше триватиме гаряча фаза війни, то сильніше буде зруйновано нашу інфраструктуру – як виробничу, так і соціальну, передовсім житлову. Якщо у людей зруйноване житло і якщо в них немає роботи, їм не буде куди і для чого повертатися", – пояснила Лібанова.

Довідка: За даними Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, з 1994-го року кількість населення в Україні щорічно скорочувалася, і зараз в країні живе приблизно 34-35 мільйонів людей. 

Масова депортація російськими загарбниками жителів тимчасово окупованих територій України може свідчити про намір Москви змінити демографічний склад цих регіонів.

Теми: війнаУкраїна
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