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Демографы прогнозируют катастрофическое падение рождаемости в Украине в 2023 году

Елена РощинаПонедельник, 26 декабря 2022, 19:53
Рожденный в укрытии Киева ребенок, фото Getty Images

Следующий год будет годом катастрофического падения рождаемости, и есть риски, что к 2030-му население Украины сократится как минимум до 35 миллионов, считают в Институте демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи.

Источник: директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи, академик НАН Украины Элла Либанова на презентации на тему "Послевоенное возрождение Украины. Видение отделения экономики Национальной академии наук Украины" в "Укринформе"

Прямая речь: "Я мечтаю, чтобы к 2030 году нас было 35 миллионов. К сожалению, этого может и не быть. Потому что война продолжается, мы теряем людей из-за чрезмерной смертности. Это не только погибшие, но и те, кто умирает из-за стрессов, перегрузок, некачественного питания, недостаточности медицинской помощи".

Детали: Также, по словам Либановой, сказывается низкий уровень рождаемости. 

"Мы еще в полной мере этого не чувствуем. Но 2023 год будет годом катастрофического падения этого показателя", – заявила академик НАНУ.

Либанова отметила: "Скажем, для того, чтобы иметь простое восстановление поколений, надо, чтобы одна женщина за свою жизнь (усредненно) родила 2,13 - 2,15 ребенка. В 2021 году мы имели показатель 1,1. В 2022 году – еще меньше, но сокращение еще не будет катастрофическим за счет детей, родившихся в первой половине года. Дай Бог, чтобы в 2023-м мы остановились на показателе 0,8".

Еще одной, количественно наиболее болезненной, но не такой страшной проблемой она считает миграцию. Люди, сбежавшие от войны за границу, живы – и есть надежда, что они вернутся. А перспектива возвращения, прежде всего, будет зависеть от продолжительности боевых действий и от условий, которые будут формироваться после войны. 

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"Чем дольше люди будут находиться за границей, тем больше они адаптируются и будут пытаться остаться там навсегда. Кроме того, чем дольше продлится горячая фаза войны, тем сильнее будет разрушена наша инфраструктура – как производственная, так и социальная, прежде всего жилищная. Если у людей разрушено жилье и если у них нет работы, им не будет куда и для чего возвращаться", – пояснила Либанова.

Справка: По данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, с 1994-го года количество населения в Украине ежегодно сокращалось, и сейчас в стране живет примерно 34-35 миллионов человек. 

Массовая депортация российскими захватчиками жителей временно оккупированных территорий Украины может свидетельствовать о намерении Москвы изменить демографический состав этих регионов.

Темы: войнаУкраина
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