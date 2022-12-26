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Західні війська РФ очолив "кандидат" від Суровікіна і Пригожина – ГУР

Понеділок, 26 грудня 2022, 20:15
Євгеній Нікіфоров, фото: ГУР

Командувачем військами західного воєнного округа РФ замість Сєргєя Кузовльова з орбіти Шойгу-Герасимова став Євгеній Нікіфоров, кандидат від групи Суровікіна-Пригожина.

Джерело: Головне управління розвідки України у Telegram

Деталі: За даними ГУР, це - чергова ротація у вищому командуванні РФ. Кузовльов встиг побути на цій посаді лише близько місяця.

До цього призначення Нікіфоров обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача військами східного ВО.

Розвідці відомо, що на даний час генерал Нікіфоров знаходиться на командному пункті угруповання військ "Захід" в Богучарі Воронезької області.

Дослівно: "В якості формальної причини звільнення Кузовльова озвучено провал підготовки наступу на Лиманському напрямку. Втім, за фактом це прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві РФ – людину з орбіти Шойгу-Герасимова змінюють на кандидата від групи Суровікіна-Пригожина".

Більше деталей: Як повідомляє ГУР, Нікіфоров став четвертим командувачем західного ВО від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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