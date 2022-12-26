Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Західні війська РФ очолив "кандидат" від Суровікіна і Пригожина – ГУР

Понеділок, 26 грудня 2022, 19:15
Західні війська РФ очолив кандидат від Суровікіна і Пригожина – ГУР
Євгеній Нікіфоров, фото: ГУР

Командувачем військами західного воєнного округа РФ замість Сєргєя Кузовльова з орбіти Шойгу-Герасимова став Євгеній Нікіфоров, кандидат від групи Суровікіна-Пригожина.

Джерело: Головне управління розвідки України у Telegram

Деталі: За даними ГУР, це - чергова ротація у вищому командуванні РФ. Кузовльов встиг побути на цій посаді лише близько місяця.

Реклама:

До цього призначення Нікіфоров обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача військами східного ВО.

Розвідці відомо, що на даний час генерал Нікіфоров знаходиться на командному пункті угруповання військ "Захід" в Богучарі Воронезької області.

Дослівно: "В якості формальної причини звільнення Кузовльова озвучено провал підготовки наступу на Лиманському напрямку. Втім, за фактом це прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві РФ – людину з орбіти Шойгу-Герасимова змінюють на кандидата від групи Суровікіна-Пригожина".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: Як повідомляє ГУР, Нікіфоров став четвертим командувачем західного ВО від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: