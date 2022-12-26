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Западные войска РФ возглавил "кандидат" от Суровикина и Пригожина – ГУР

Понедельник, 26 декабря 2022, 19:15
Западные войска РФ возглавил кандидат от Суровикина и Пригожина – ГУР
Євгений Никифоров, фото: ГУР

Командующим войсками западного военного округа РФ вместо Сергея Кузовлёва с орбиты Шойгу-Герасимова стал Евгений Никифоров, кандидат от группы Суровикина-Пригожина.

Источник: Главное управление разведки Украины в Telegram

Детали: По данным ГУР, это - очередная ротация в высшем командовании РФ. Кузовлёв успел побыть на этой должности лишь около месяца.

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До этого назначения Никифоров занимал должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками восточного ВО.

Разведке известно, что в настоящее время генерал Никифоров находится на командном пункте группировки войск "Запад" в Богучаре Воронежской области.

Дословно: "В качестве формальной причины увольнения Кузовлёва озвучен провал подготовки наступления на Лиманском направлении. Впрочем, по факту это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве РФ - человека из орбиты Шойгу-Герасимова меняют на кандидата от группы Суровикина-Пригожина".

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Больше деталей: Как сообщает ГУР, Никифоров стал четвертым командующим западного ВО с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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